AFYONKARAHİSAR - 871 yıllık Kırkgöz Köprüsü turizme kazandırılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 871 yıllık Kırkgöz Köprüsü'nün restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

Akarçay üzerine Bizans İmparatoru I. Manuel Kommen tarafından 1150 yılında, mermer ve bazalt taşından kırk gözlü köprü yaptırıldı. Surre-Hicaz yolundaki köprüye, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından kuzey yönde 64 göz daha eklendi. Bir dönem 200 metreye kadar uzanan köprüden bugüne 57 göz ulaştı.

Ayaklarında Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalara rastlanan köprü, yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

"Vatandaşlar köprüde yapılacak etkinlikler konusunda çok heyecanlı"

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, AA muhabirine, köprünün restorasyonu için yılın başında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce ihale yapıldığını hatırlattı.

Ön restorasyon ve fizibilite çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bolat, "Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra muazzam bir eser ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde yürütülen restorasyon projesinde köprünün tamamı hem korunacak hem yaşatılacak hem de gelecek nesillere aktarılacak. Turizme de kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kırkgöz Köprüsü'ndeki restorasyon tamamlandığında turizme de büyük katkı sağlayacağını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar köprüde yapılacak etkinlikler konusunda çok heyecanlı. Kaymakamlıktan çok büyük beklentileri var. Bizler de sezonda belli aralıklarla köprünün tanıtımının yerel ve ulusal düzeyde yapılması açısından bazı faaliyetlerde bulunacağız. Çalışmalarda bizlere destek sağlayan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü restorasyon projelerini önümüzdeki yıl için hazırlamış."

Bolat, köprünün Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun restore edileceğini sözlerine ekledi.