Son dakika! Afyonkarahisar'daki kazada yaralıların kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Son dakika! Afyonkarahisar'daki kazada yaralıların kimlikleri belli oldu

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Furkan İlhan (22) idaresindeki 35 JB 521 plakalı otomobil ile Burçin Hazer (40) idaresindeki 34 TV 6515 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Özgür Furkan İlhan, Burçin Hazer ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Demir (20) yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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