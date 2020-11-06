Son dakika! Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren tır sürücüsünün cenazesi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

Şenses'in cenazesi, memleketi Karapınar'da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Şenses, doğum günü olan 5 Kasım tarihinde, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, kullandığı tırın devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti