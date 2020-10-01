Son dakika! Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeline mikro insansız hava aracı kursu - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman personeller tarafından mikro insansız hava aracı kursu düzenlendi.

Kursta ilk etapta 2 gün teorik eğitimin ardından uçuş eğitimi verileceği bildirildi.

İki günlük teorik eğitimde mevzuattan, meteorolojiye, haberleşmeden teknik bilgiye kadar bir çok bilgi veriliyor.

Kursta, en çok da haberleşme kısmının üstüne düşüldüğü, herhangi bir hava kazası olmasının böylece engellendiği belirtildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerde insansız hava aracı mevcut olduğundan kurs sonunda müdürlükte trafikten narkotiğe kaçakçılık operasyonundan terör operasyonuna kadar bir çok birimde hava desteği sağlayacak.

Kurslar, Havacılık Daire Başkanlığından Komiser Yardımcısı Oğuz Kademli tarafından veriliyor.

Emniyet Müdürü Ali Temiz, drone kursu verilen alanı ziyaret etti.