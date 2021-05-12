Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika

Şehit ailelerinin mezarlık ziyareti
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği şube başkanı Emre Öztürk'ün açıklaması - Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Hava Şehitliği Mezarlığı'nı ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.
Bakımlarını yaptıkları kabirlere karanfil bırakan şehit aileleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, duygusal anlar yaşadı.
Derneğin şube başkanı Emre Öztürk, AA muhabirine, şehitlerin emanetlerine, manevi değerlerine sahip çıkabilmenin önemine işaret etti.
Kaynak: AA
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