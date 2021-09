Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler - Son Dakika

Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler

KAYSERİ - Kayseri'de kayıp olarak aranan karı kocanın öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandıra gömülmesi olayıyla ilgili olarak katil zanlıları hakim karşısına çıktı. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan katil zanlısı Yusuf Turhan; "Boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Daha sonra; kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm" dedi.

Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandığı eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinin tandırında 9 Haziran tarihinde çiftin cesedine ulaşmıştı. Cinayetle ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, Oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken Nejla Turhan ise ev hapsi cezası almıştı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar baba ve oğul ile ev hapsinde bulunan Necla Turhan, sanık avukatları, müştekiler ve avukatları katıldı. Mahkeme heyetine savunma yapan Katil zanlısı Yusuf Turhan, cinayet gününü soğuk kanlılıkla anlattı. Kendisini boğmaya çalışan ağabeyinin elinden aldığı iple ağabeyini boğduğunu, daha sonra yanlarına gelen yengesi Firdevs Öztürk'ü de boğduğunu söyledi. Yusuf Turhan savunmasında; "Savcılıktaki beyanlarımı kabul etmiyorum. Yanlış yazılmış. Ağabeyim açık cezaevine çıktıktan sonra bana musallat oldu. Bana amcamın oğlu ile mektup gönderdi, 'Paramı versin yoksa öldürürüm' diye. Ağabeyim benim başıma belaydı, o yüzden uzak duruyordum. Olaydan bir gün önce köye ağabeyimin yanına gittim. 'Bağımı ver. 17 yıl hapis yattım, sizi de öldürür bir 17 yıl daha yatarım' dedi. Ağabeyim beni her zaman tehdit ediyordu. Oğlumun sünneti oldu. Gelen altınlarla bir ev aldım. Bu evi ağabeyim benden istedi. Olay günü oğlum, eşim ve ben ağabeyimlere gittik. Ağabeyimle oturma odasına gittik. Sonra eşim düğün alışverişi için kızlarımın yanına gitti. Sonra odada ağabeyimle baş başa kaldık. Ağabeyimin elinde ip vardı. Boğazıma dolamaya çalıştı. Boynumu eğdim ve elinden ipi aldım. Daha sonra ben onun boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Odadan çıktıktan sonra yengem bana bir şeylerle vuruyordu. Daha sonra; kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum. Oğlum Bedirhan bana 'Baba ne yaptın?' diye bağırıyordu. Sonra Bedirhan ile evden çıktık, Kayseri içerisinde arabayla dolaştık. Sonra Bedirhan bana 'Karakola git, her şeyi anlat' dedi. Bir süre düşündükten sonra; 'Oğlum Bedirhan, karakola gidip her şeyi anlatırsam ağabeyimin çocukları sana hasım olur' dedim. Aklımdan bunları çuvala koyup bir yere koymak geçti. Cami Kebir'e gidip torba aldım. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm. El arabasıyla tandıra götürdüm. Daha sonra da iki cesedin üzerini betonla örttüm. Ben ağabeyimle yengemi öldürecek olsam, ne evi ne de para verirdim. Ağabeyim beni öldürmeye çalışıyordu, kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor" Ağabeyimi öldürmek için plan kurmadım, ağabeyimle birlikte kız kardeşimiz Havva'yı birlikte öldürmedik. Ağabeyim beni suç ortağı yaptı" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Yusuf Turhan'ın oğlu Bedirhan Turhan ise mahkeme heyetine verdiği savunmasında; "Oğlu Bedirhan Turhan; "Babamla amcam odadaydı. Ben de odaya girdim. Girdiğimde babam çok öfkeli bir şekilde elinde ip parçasıyla duruyordu. Sonra yengem babama vurmaya başladı, babam elindeki iple yengemi de boğdu. Sonra cesetleri torbaya koyduk. Bağ evimize götürdük, babam iki cesedi tandıra koydu. Çimentoyla üzerini kapattık, kesinlikle amcamı öldürmek gibi bir planımız yoktu" dedi.

Ev hapsinde bulunan Nejla Turhan ise savunmasında eşi Yusuf Turhan'ın oğlu Bedirhan'ı önceki tarihlerde bıçakladığını söyledi. Nejla Turhan ifadesinde; "Kocam daha önce Bedirhan'ı da bıçakladı. Bedirhan'a 10 dikiş atıldı. Adli vaka olmaması için polise bildirmedik. Bedirhan ile kocamın arası çok iyi değildi" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti; duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adliye çıkışı İHA'ya konuşan Firdevs ve Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan; "Bugün ilk mahkememiz, ilk davamız. Sanıklardan Yusuf Turhan nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi. 'Abim beni öldürecekti, ben kendimi savunmak için abimi öldürdüm' dedi. Yengemi de 'bağırdığı ve bana vurduğu için öldürdüm' gibi bir ifade verdi. Eşinin orada olmadığını söyledi. Diğer sanık Bedirhan Turhan da 'ben olayın şoku ile hiçbir şey yapmadım. Babamın yalvarması ile babama yardım ettim' dedi. Ben bunların hiç birini kabul etmiyorum. Ben Müge Anlı'nın programına gitmek için yola çıktığımda terminalde Nejla Turhan ve Bedirhan Turhan benim yanıma gelerek beni caydırmaya çalıştı. 'Burada kal gitme, düğünümüz var, düğünümüzü yapalım hep beraber gideriz' gibi şeyler söylemişlerdi. Bedirhan da 'sen otobüse layık değilsin gel arabayla götüreyim' gibi şeyler söylemişti. Amaçları beni de ortadan kaldırmaktı. Başaramadılar. Bu davada da yine başaramayacaklar.