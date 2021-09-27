Üye Girişi
Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler - Son Dakika

Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler

27.09.2021 19:45

Son dakika haberlerine göre Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler Ağabeyi ve yengesini boğup öldürdükten sonra ceset torbası aramışlar Katil zanlısı Yusuf Turhan: "Boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü.

Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler

Ağabeyi ve yengesini boğup öldürdükten sonra ceset torbası aramışlar

Katil zanlısı Yusuf Turhan:

"Boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Daha sonra; kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum"

"Ağabeyimle yengemi torbaya koyup cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım"

Anne ve babası öldürülen Yusuf Turan İHA'ya konuştu

KAYSERİ - Kayseri'de kayıp olarak aranan karı kocanın öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandıra gömülmesi olayıyla ilgili olarak katil zanlıları hakim karşısına çıktı. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan katil zanlısı Yusuf Turhan; "Boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Daha sonra; kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm" dedi.

"Cesetlerden kurtulmaya çalıştım, koyacak yer bulamadım"

Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs Öztürk ve boşandığı eşi Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmiş, yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinin tandırında 9 Haziran tarihinde çiftin cesedine ulaşmıştı. Cinayetle ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, Oğlu Bedirhan Turhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken Nejla Turhan ise ev hapsi cezası almıştı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar baba ve oğul ile ev hapsinde bulunan Necla Turhan, sanık avukatları, müştekiler ve avukatları katıldı. Mahkeme heyetine savunma yapan Katil zanlısı Yusuf Turhan, cinayet gününü soğuk kanlılıkla anlattı. Kendisini boğmaya çalışan ağabeyinin elinden aldığı iple ağabeyini boğduğunu, daha sonra yanlarına gelen yengesi Firdevs Öztürk'ü de boğduğunu söyledi. Yusuf Turhan savunmasında; "Savcılıktaki beyanlarımı kabul etmiyorum. Yanlış yazılmış. Ağabeyim açık cezaevine çıktıktan sonra bana musallat oldu. Bana amcamın oğlu ile mektup gönderdi, 'Paramı versin yoksa öldürürüm' diye. Ağabeyim benim başıma belaydı, o yüzden uzak duruyordum. Olaydan bir gün önce köye ağabeyimin yanına gittim. 'Bağımı ver. 17 yıl hapis yattım, sizi de öldürür bir 17 yıl daha yatarım' dedi. Ağabeyim beni her zaman tehdit ediyordu. Oğlumun sünneti oldu. Gelen altınlarla bir ev aldım. Bu evi ağabeyim benden istedi. Olay günü oğlum, eşim ve ben ağabeyimlere gittik. Ağabeyimle oturma odasına gittik. Sonra eşim düğün alışverişi için kızlarımın yanına gitti. Sonra odada ağabeyimle baş başa kaldık. Ağabeyimin elinde ip vardı. Boğazıma dolamaya çalıştı. Boynumu eğdim ve elinden ipi aldım. Daha sonra ben onun boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Odadan çıktıktan sonra yengem bana bir şeylerle vuruyordu. Daha sonra; kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum. Oğlum Bedirhan bana 'Baba ne yaptın?' diye bağırıyordu. Sonra Bedirhan ile evden çıktık, Kayseri içerisinde arabayla dolaştık. Sonra Bedirhan bana 'Karakola git, her şeyi anlat' dedi. Bir süre düşündükten sonra; 'Oğlum Bedirhan, karakola gidip her şeyi anlatırsam ağabeyimin çocukları sana hasım olur' dedim. Aklımdan bunları çuvala koyup bir yere koymak geçti. Cami Kebir'e gidip torba aldım. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm. El arabasıyla tandıra götürdüm. Daha sonra da iki cesedin üzerini betonla örttüm. Ben ağabeyimle yengemi öldürecek olsam, ne evi ne de para verirdim. Ağabeyim beni öldürmeye çalışıyordu, kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor" Ağabeyimi öldürmek için plan kurmadım, ağabeyimle birlikte kız kardeşimiz Havva'yı birlikte öldürmedik. Ağabeyim beni suç ortağı yaptı" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Yusuf Turhan'ın oğlu Bedirhan Turhan ise mahkeme heyetine verdiği savunmasında; "Oğlu Bedirhan Turhan; "Babamla amcam odadaydı. Ben de odaya girdim. Girdiğimde babam çok öfkeli bir şekilde elinde ip parçasıyla duruyordu. Sonra yengem babama vurmaya başladı, babam elindeki iple yengemi de boğdu. Sonra cesetleri torbaya koyduk. Bağ evimize götürdük, babam iki cesedi tandıra koydu. Çimentoyla üzerini kapattık, kesinlikle amcamı öldürmek gibi bir planımız yoktu" dedi.

Katil zanlısı oğlunu da bıçaklamış

Ev hapsinde bulunan Nejla Turhan ise savunmasında eşi Yusuf Turhan'ın oğlu Bedirhan'ı önceki tarihlerde bıçakladığını söyledi. Nejla Turhan ifadesinde; "Kocam daha önce Bedirhan'ı da bıçakladı. Bedirhan'a 10 dikiş atıldı. Adli vaka olmaması için polise bildirmedik. Bedirhan ile kocamın arası çok iyi değildi" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti; duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adliye çıkışı İHA'ya konuşan Firdevs ve Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf Turhan; "Bugün ilk mahkememiz, ilk davamız. Sanıklardan Yusuf Turhan nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi. 'Abim beni öldürecekti, ben kendimi savunmak için abimi öldürdüm' dedi. Yengemi de 'bağırdığı ve bana vurduğu için öldürdüm' gibi bir ifade verdi. Eşinin orada olmadığını söyledi. Diğer sanık Bedirhan Turhan da 'ben olayın şoku ile hiçbir şey yapmadım. Babamın yalvarması ile babama yardım ettim' dedi. Ben bunların hiç birini kabul etmiyorum. Ben Müge Anlı'nın programına gitmek için yola çıktığımda terminalde Nejla Turhan ve Bedirhan Turhan benim yanıma gelerek beni caydırmaya çalıştı. 'Burada kal gitme, düğünümüz var, düğünümüzü yapalım hep beraber gideriz' gibi şeyler söylemişlerdi. Bedirhan da 'sen otobüse layık değilsin gel arabayla götüreyim' gibi şeyler söylemişti. Amaçları beni de ortadan kaldırmaktı. Başaramadılar. Bu davada da yine başaramayacaklar.

Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler
Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler
Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler
Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Turhan, Yusuf Turhan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi 19:21 Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi Son Dakika: Aşısızlara ek tedbir gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor 19:16 Son Dakika: Aşısızlara ek tedbir gelir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar 18:57 CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar
Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti 18:37 Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı 17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı 17:40 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar 17:29 Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil 16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil

Son Dakika Haberleri
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine sert tepki: Parkta, bankta yatanların öğrencilikle alakası yok         
19:43
8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu 8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu         
19:18
Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz         
19:16
Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı         
18:54
F.Bahçe resmen dolandırılmış! Hollandalı şirket Zajc'ın parasını basit bir hileyle cebe indirmiş F.Bahçe resmen dolandırılmış! Hollandalı şirket Zajc'ın parasını basit bir hileyle cebe indirmiş         
18:30
Okula alışamayıp annesini isteyen öğrenciye sınıf öğretmeninden tepki çeken sözler: Terbiyesiz, ağla, ağla Okula alışamayıp annesini isteyen öğrenciye sınıf öğretmeninden tepki çeken sözler: Terbiyesiz, ağla, ağla         
17:42
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı         
17:33
İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı         
12:18
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 19:54:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement