Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen - Son Dakika

Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen

03.12.2020 08:36
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen, System.String[]

Son dakika haberlerine göre BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç dallarından oluşan tünel, görsel şölen oluşturuyor.

BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç dallarından oluşan tünel, görsel şölen oluşturuyor. Tünel yolda ağaçların yapraklarının dökülmesiyle eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor.

Madagaskar'daki Baobap, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan Bartın- Karabük yolundaki ağaç tünel yol, yeşilin ve sarının her tonunu barındırmasıyla, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, bugünlerde görenlerin ilgisini çekiyor. Ağaç dallarındaki yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yolu kullanan sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor. Yolun dışında sıra sıra dizilen kavlak ağaçlarının renk cümbüşünün oluşturduğu güzergah boyunca farklı renkleri de görmek mümkün oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, geçen yıl bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edildi.


Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen
Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen

Madagaskar, Japonya, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ağaç tünel yolda görsel şölen - Son Dakika


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