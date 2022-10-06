Son Dakika | AĞACIN YOLA DEVRİLDİĞİ AN ARAÇ KAMERASINDA - Son Dakika
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Son Dakika | AĞACIN YOLA DEVRİLDİĞİ AN ARAÇ KAMERASINDA

06.10.2022 17:42

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Lozan Caddesi'nde büyük bir ağaç yola devrildi.

EDİRNE'nin Lozan Caddesi'nde büyük bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında yoldan geçen kimsenin bulunmadığı görülürken, bir sürücünün son anda aracını durdurması başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde kenarında bulunan alanda gladiçya türü ağaç, henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan yolda Edirne Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırma çalışması başlattı.

Ağacın devrilmesi ise bir otomobilin kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir aracın geçişi sonrası devrilmeye başlayan ağacı gören başka bir otomobil sürücüsünün son anda durarak, altından kalmaktan kurtulduğu görülüyor.(DHA)

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Kaynak: DHA

Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | AĞACIN YOLA DEVRİLDİĞİ AN ARAÇ KAMERASINDA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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