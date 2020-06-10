Son Dakika | Ağaçlandırma sahalarında inceleme - Son Dakika

İncelemeye, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kenan Peker de katıldı.

Murat, katkılarından dolayı Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'e teşekkür etti.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptığı açıklamada, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'in katılımıyla teknik heyet ile ilçede bulunan ağaçlandırma alanlarında inceleme yaptıklarını, yeni ağaçlandırma sahalarını tespit ettiklerini belirtti.

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