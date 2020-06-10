Son Dakika | Ağaçlandırma sahalarında inceleme - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan ağaçlandırma sahasında inceleme yapıldı.
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptığı açıklamada, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'in katılımıyla teknik heyet ile ilçede bulunan ağaçlandırma alanlarında inceleme yaptıklarını, yeni ağaçlandırma sahalarını tespit ettiklerini belirtti.
Murat, katkılarından dolayı Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'e teşekkür etti.
İncelemeye, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Kenan Peker de katıldı.