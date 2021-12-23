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Pendik'te 24 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheliye müebbet talebi - Son Dakika

Pendik'te 24 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheliye müebbet talebi

23.12.2021 13:43
Pendik'te 24 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheliye müebbet talebi

İstanbul Pendik'te ormanlık alanda tüfekle ateş ederek 24 yaşındaki Murat Kırca'nın ölümüne neden olan 1'i tutuklu 2 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Pendik'te ormanlık alanda tüfekle ateş ederek 24 yaşındaki Murat Kırca'nın ölümüne neden olan 1'i tutuklu 2 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Şüphelilerden biri, 'Havaya ateş etmek için gitmiştik' diyerek kendini savunurken, diğer şüpheli ise silah zoruyla olay yerine gittiğini söyleyerek suçu arkadaşına attı.

Pendik'te 12 Eylül 2021 tarihinde ormanlık alanda tüfekle ateş ederek 24 yaşındaki Murat Kırca'nın ölümüne neden olan 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Murat Kırca ile müşteki Şenol Kutlu'nun Pendik Sülüntepe Mahallesi Karabağlar Çıkmazı Sokak üzerindeki ağaçlık alanda bulundukları sırada, şüpheliler İbrahim Çelik ve Yunus Sağlam'ın motosiklet ile olay yerine geldikleri anlatıldı. Şüphelilerin ellerinde bulunan tüfek ile Şenol Kutlu ve Murat Kırca'nın üzerine öldürme kastıyla ateş ederek Kırca'nın ölümüne, Kutlu'nun ise yaralanmasına neden oldukları belirtildi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri kaydedildi.

Müşteki Şenol Kutlu ifadesinde, olay günü maktul ile birlikte olay yerinde bulundukları sırada şüphelilerin bağırarak ellerinde bulunan pompalı tüfekle üzerine doğru ateş ettiklerini, Murat ile birlikte vurulduklarını, Murat'ın 'imdat vuruldum' diye bağırması üzerine elinde pompalı tüfek bulunan şahsın ateş etmeye devam ettiğini ve olay yerinden kaçtığını anlattı.

Şüpheliler tutarsız ifadelerle birbirlerini suçladılar

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Şüpheli İbrahim Ç., olay günü şüpheli Yunus S.'nin olay günü motosikleti ile dışarıda bulunduğu yanına geldiğini, elinde bulunan tüfeği kendisine doğrulttuğunu ve zorla motosiklete binerek silah zoru ile olay yerine gittiklerini öne sürdü. Olay yerine vardıklarında şüpheli Yunus'un ormanlık alana doğru elinde bulunan tüfek ile 3 kez ateş ettiğini ve ateş ettikten sonra birlikte olay yerinden kaçtıklarını anlatan İbrahim Ç., suçlamaları kabul etmedi.

'Havaya ateş etmek için gitmiştik' savunması

Şüpheli Yunus S. ise şüpheli İbrahim Ç.'nin olay günü yanına gelerek silahla ateş etmeye gidelim dediğini ve İbrahim'in havaya ateş etme teklifini kabul ettiğini söyledi. Şüpheli İbrahim Ç.'nin bir mezarın içerisinden tüfek çıkartarak kendisine verdiğini ve İbrahim'in fişek almak için yanından ayrıldığını, öğle sıralarında Pendik Sülüntepe'de buluştuklarını anlattı. Şüpheli İbrahim'in kendisine şaka amacıyla 'sen bana bu tüfeği doğrult, beni motosiklete bindir zorla. Tüfekle beni tehdit edip götürüyormuş gibi yap' dediğini söyledi.

"Bağrış çağrış duymadım"

Şüpheli İbrahim'in teklifini kabul ettiğini söyleyen Yunus S., bu şekilde olay yerine gittiklerini, olay yerine giderken İbrahim'in sürdüğü motosikletin plakasını sökerek yol kenarına attığını, bu eylemi havaya ateş edecekleri için polisler kendilerini fark etmesin diye yaptığını anlattı. Olay yerine gittiklerinde elinde bulunan tüfek ile havaya bir el ateş ettiğini, şüpheli İbrahim'in tüfeği alarak yol üzerinden dere yatağına doğru 2 el ateş ettiğini, olay yerinde herhangi bir bağrış çağrış duymadığını, herhangi bir kişinin yaralandığını veya öldüğünü görmediğini, motosiklete tekrar binerek olay yerinden ayrıldıklarını anlatarak suçlamaları kabul etmedi.

Müebbet ve 15 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, tutuklu şüpheli Yunus S. ve tutuksuz şüpheli İbrahim Ç.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi. Ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

İbrahim Çevik, Cumhuriyet, Pendik, Kırca, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 24 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheliye müebbet talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te 24 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheliye müebbet talebi - Son Dakika
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