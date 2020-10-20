Son dakika! Ağaçta mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde bir ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ağacın tepesinde ayağına dolanan iple mahsur kalan ve çırpınan güvercini gören mahalle sakinleri durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacın tepesine uzattıkları itfaiye merdiveni ile güvercin mahsur kaldığı kurtarıldı. Ağaçtan indirilen güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarılması sonrasında doğaya salındı. - VAN