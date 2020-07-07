Son dakika... Ağaçta mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ağaçta mahsur kalan yaşlı adamı bulunduğu yerden kurtardı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerin olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kendi çabalarıyla bulunduğu yerden inemeyen kişi, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi.

Olay; Akarca Mahallesi 822 Sokakta meydana geldi. Ağaca çıkan yaşlı bir kişinin ayağı ağacın dalına sıkıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi