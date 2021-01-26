Son dakika! Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. - Son Dakika

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