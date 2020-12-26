Son dakika: Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.
26.12.2020 19:09
Bir son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. - Son Dakika
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