Son Dakika | Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.
20.12.2020 19:17
Son dakika haberler... Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.
Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. - Son Dakika
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