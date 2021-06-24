Son dakika haberi! Dink cinayeti davasında firari 12 sanığın mal varlığına 15 gün içinde ülkeye dönmezlerse el konulacak - Son Dakika

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 12 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Mehmet Akif yılmaz, Metin Canbay ve Serkan Kaya'nın avukatları ile Dink ailesinin avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanıklar Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Serkan Şahan ve Adem Yavuz Arslan'ın avukatları, savcılığın önceki celse verdiği mütalaada, sanıkların kaçak sayılması ve el koyma kararı verilmesi yönündeki talebinin reddini istedi.

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, Erhan Tuncel ile irtibatlı olduğuna yönelik iddiaların bulunduğunu belirterek, buna ilişkin belge varsa getirilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erhan Tuncel ile Sedat Peker'in irtibatlı olduğuna dair belge talebi ve diğer istemlerin celse arasında değerlendirilmesine hükmetti.

Kararda, sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yurt dışında kaçak olarak bulundukları, haklarında kırmızı bülten çıkarıldığı ve bir kısmı hakkında iade talepnamesi düzenlediği anlatılarak, sanıkların hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Bu gerekçelerle sanıklar hakkında gazete ilanı ile varsa ikametgah adreslerine asılmak üzere ilan yapılmasına karar veren heyet, bu ilanda 15 gün içinde gelmedikleri takdirde "kaçak" sayılacaklarının ve mal varlıklarına el koyulacağının ihtarına karar verilmesine hükmetti.

Heyet, ilan yapıldıktan 15 gün sonra sanıkların kovuşturmaya katılmamaları halinde haklarında kaçak kararı ile el koyma kararının celse arasında karara bağlanmasını karara bağladı.

Heyet, el koyma kararı verilmesi halinde, kararın icrası için sanıkların üzerlerine kayıtlı taşınmaz malların tespiti için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sorgusunun yapılmasına, taşınır ve banka hesaplarının tespiti için ilgili banka müdürlükleri ile Trafik Tescil Müdürlüklerinde yazılarak el koyma kararının icrasına karar verdi.

Sanık Ekrem Dumanlı'ya İstanbul Barosunca atanan avukatın vekillikten çekilme talebini kabul eden mahkeme, bu sanık hakkında yeni bir avukat görevlendirmesi için baroya yazı yazılmasına, sanıkların yakalama kararlarının infazı ve iade taleplerinin ikmalinin beklenilmesine hükmederek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayı 26 Mart 2021'de karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Heyet, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'i "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 28 yıl dörder ay, tutuklu sanık Ercan Gün'ü, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederken, 26 sanığa 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezaları vermişti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyası ise ayrılmış ve başka bir esasa kaydedilmişti.

Davanın bir önceki celsesinde esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanıkların yasadaki "kaçak" tanımına uyduklarını belirterek, sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve haklarında el koyma kararı verilmesini talep etmişti.