Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Tepeli köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Batman'dan gelip Tepeli köyünde altın satın alan 3 kişi, sahte olduğu iddiasıyla altınları sahiplerine geri vermek istedi.
Sattıkları altınların parasını vermek istemeyen köylüler ile 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili 3 kişi yakalandı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika