Son Dakika | Ağrı'da devrilen otomobildeki bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kamuran Yıldız yönetimindeki 25 AB 581 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunda Eleşkirt ilçesinin Saç Dağı mevkisinde devrildi. Araçtaki 1 yaşındaki bebek öldü, sürücü ile Seher Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum'un Horasan İlçe Devlet Hastanesi ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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