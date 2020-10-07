Son dakika haberi... EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor - Son Dakika

Son dakika haberi... EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor

07.10.2020 12:29

Bir son dakika haberine göre Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri, dağda şebekenin çektiği noktada takip edebilen köy çocuklarının internet sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri, dağda şebekenin çektiği noktada takip edebilen köy çocuklarının internet sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çobanbey köyüne bağlı 18 haneli Arap Komu mezrasında yaşayan ve GSM şebekelerinin çekmemesi nedeniyle EBA'ya bağlanmak için dağa çıkan öğrenciler, bu sıkıntılarının giderilmesi için çektikleri videoyla Belediye Başkanı Savcı Sayan'a seslerini ulaştırdı.

Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıyı anlatan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Sayan da öğrencilerin bu sorunun giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile GSM operatörlerinin yetkilileriyle temasa geçti.

Belediye Başkanı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunun giderilmesi için ilgililerle görüştüğünü söyledi.

Öğrenciler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın danışmanları beni arayarak bu konuyla ilgili çalıştıklarını ve en kısa zamanda çözüm bulacaklarını söylediler. Bugün Turkcell bölge yetkilisi de bana gelerek en kısa zamanda sorunu çözeceklerini belirttiler. Böyle sorunları öğrenip çözmek bana mutluluk veriyor. Ben o kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Her zaman onların yanındayız, onların emrindeyiz ve hizmetkarlarıyız. İnşallah onları yarı yolda bırakmayız."

Sayan, çocukların okuyup vatana ve millete hayırlı evlatlar olacağını belirterek, baz istasyonu kurulduğu zaman gidip mezradaki çocuklara tablet ve bilgisayar konusunda yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Eğitimin öneminden bahseden Sayan, "Çünkü bizim çocuklarımızı şimdiden eğitmemiz lazım. Aksi takdirde ne kadar büyük acılar çektiğimizi bugünkü terör olaylarında görüyoruz. İnşallah bu çocuklar vatana, millete ve devlete faydalı olabileceklerdir. Bundan eminim, yeter ki onlara sahip çıkalım, imkansız bırakmayalım, başkalarının eline bırakmayalım. Oradaki çocukları heba etmeyelim. Gerisi çorap söküğü gibi gelir." dedi.

Öğrencilerden Nazlıcan Gündoğdu ise bazı günlerde dağda da internetin çekmediğini ve bu yüzden derslerinden geri kaldıklarını anlattı.

Son dakika haberi... EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor
Son dakika haberi... EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor
Son dakika haberi... EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor
Son dakika haberi... EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor

Eğitim Bilişim Ağı, Savcı Sayan, Arap, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... EBA'ya bağlanmakta sorun yaşayan köy çocuklarının internet problemi çözülüyor - Son Dakika

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