Son dakika... Ağrı'da iki çocuğuyla yangında ölen kahraman babanın ailesi için toplanan bağışla ev alınacak - Son Dakika

Son dakika... Ağrı'da iki çocuğuyla yangında ölen kahraman babanın ailesi için toplanan bağışla ev alınacak

17.12.2020 19:47
Son dakika... Ağrı'da iki çocuğuyla yangında ölen kahraman babanın ailesi için toplanan bağışla ev alınacak, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ağrı'da, müstakil evin ikinci katında çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden anne ve geride kalan iki çocuğu, yardım kampanyasından elde edilen yaklaşık 300 bin lirayla yeni evlerine kavuşacak.

Ağrı'da, müstakil evin ikinci katında çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden anne ve geride kalan iki çocuğu, yardım kampanyasından elde edilen yaklaşık 300 bin lirayla yeni evlerine kavuşacak.

Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangında eşi ile iki çocuğunu kaybeden Melek Özgür ve geride kalan iki çocuğu için Türk Kızılay Ağrı Şubesince çalışma başlatıldı.

Anne ve iki çocuğuna ev alınması için Valilik onayıyla bankada Türk Kızılay Ağrı Şubesi adına açılan hesapla başlatılan "Ev Yardım Kampanyası"na, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.

Kampanyanın bitmesiyle gazetecilere açıklama yapan Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaşanan olayın çok acı olduğunu ve herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Yangında kahraman babanın evlatlarını kurtarmak için kendisini ateşe attığını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Kampanyanın yerel ve ulusal basındaki sesi muazzam etki doğurdu. Sizlere bir değil bin defa teşekkür etmek istiyorum. Özgür kardeşimizin yetimlerinin tedavi süreci bitip Ağrı'ya döndüklerinde aslında bir yürek yangınının yanında bir de ekonomik sıkıntıyla uğraşmamaları için basın mensubu sizler, herkesin sesi oldunuz. Kampanyada bugün gelinen son noktada 1591 bağışçımız bu işe destek ve gönül verdi. Kampanyada toplam 299 bin 586 lira toplandı. Kampanyamız sona ermiştir. Bu saatten sonra para gönderecek kişiler olsa bile sonradan da gelen her kuruş yine ailenin ve geride kalan yetimlerindir."

Tatlı, kampanyaya en yüksek bağış miktarının bir kişinin yatırdığı 50 bin lira olduğunu belirterek bunu 20 bin lirayla Köy Okulları Yardım Projesi Derneğinin takip ettiğini aktardı.

İnsani Yardım Vakfının (İHH) aileye ev eşyası desteği sunacağını ve Ankara'da bir yetim vakfının da çocuklara eğitimleri için burs desteği vereceğini dile getiren Tatlı, "Hızlıca ev arama sürecine başlıyoruz. Ablamız ve akrabalarıyla konuşacağız, kendileri için neresi uygunsa toplanan parayla evi alacağız. Bir çocuğun yanık tedavisi devam ediyor. 10 güne kadar gelecekler. Niyetimiz onlar geldiklerinde evleri ve eşyalarının hazır olması." diye konuştu.

5 Aralık'ta gece saatlerinde Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangında iki çocuğu ve eşini kurtaran baba Özgür Murat, diğer iki çocuğunu da kurtarmak isterken çocuklarıyla yangında hayatını kaybetmişti.

Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilmiş, baba ve iki çocuğu Baoluk köyünde yan yana toprağa verilmişti.

Valilik, Kızılay, Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ağrı'da iki çocuğuyla yangında ölen kahraman babanın ailesi için toplanan bağışla ev alınacak - Son Dakika


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