Son dakika... Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Zihni Eren (74) idaresindeki 25 AC 963 plakalı otomobil, Ağrı- İran kara yolunun Uzunyazı köyü mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Eren'in cenazesi Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Diğer otomobildeki 2 yaralı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.