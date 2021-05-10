Polis, yavru köpekleri sütle besledi - Son Dakika

Polis, yavru köpekleri sütle besledi

10.05.2021 09:50

AĞRI Eleşkirt'te, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis memuru, sokaktaki 2 yavru köpeği sütle besledi.

AĞRI Eleşkirt'te, İlçe Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis memuru, sokaktaki 2 yavru köpeği sütle besledi.

Eleşkirt Emniyet Amirliği kontrol noktasında görev yapan polis memuru, sokakta 2 yavru köpek gördü. Köpekleri kontrol noktasına getiren polis, elleriyle süt vererek, besledi. İl Emniyet Müdürlüğü, polisin yavru köpekleri beslediği anların videosunu sosyal medyadan "Tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı da unutmadık. Onlar bize emanet" notuyla paylaştı. İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, yavru köpekleri besleyen polisleri tebrik etti.


Polis, yavru köpekleri sütle besledi
Polis, yavru köpekleri sütle besledi
Polis, yavru köpekleri sütle besledi
Polis, yavru köpekleri sütle besledi
Polis, yavru köpekleri sütle besledi
Polis, yavru köpekleri sütle besledi

Hisarcık, Eleşkirt, Köpek, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis, yavru köpekleri sütle besledi - Son Dakika


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