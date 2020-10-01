Son dakika! Ağrı'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika! Ağrı'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni düzenlendi

Son dakika haberleri: Ağrı'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, görsel ve edebi alanda düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması il birincileri yapılan törenle ödüllerini aldı.

Son dakika! Ağrı'da

Ağrı'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, görsel ve edebi alanda düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması il birincileri yapılan törenle ödüllerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında kentte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, görsel ve edebi alanda düzenlenen yarışma sonucunda il birincileri belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Tanrıverdi, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, okul müdürleri, yarışmada birinci olan öğrenciler ve veliler katıldı. Yarışmada birinci olan öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, edebi alanda birinci olan Merkez Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencisi Muhammed Emir Akbulut, Merkez Özel Ağrı Doğa Ortaokulu öğrencisi Ezo Dursun ve Merkez Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencisi Songül Akyurt'a ödüllerini verdi. Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan ise, görsel alanda birinci olan Tutak Mimar Sinan İlkokulu öğrencisi Zeynep Şenay Yıldız, Eleşkirt Ortaokulu öğrencisi Berfin Yaşar ve Merkez Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Fatemeh Rezvanı'ya ödüllerini takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Aslan'ın öğrencilere belge ve hediyelerini verilmesinin ardından tören sona erdi. - AĞRI

Son dakika! Ağrı'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi
Son dakika! Ağrı'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi
Son dakika! Ağrı'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi
Son dakika! Ağrı'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi
Son dakika! Ağrı'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi
Son dakika! Ağrı'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi
Son dakika! Ağrı'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi

Nesil, Atama, Lise, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ağrı'da 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışması ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

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