Son Dakika: Ağrı'da, şarapnel parçası isabet eden asker şehit oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'da devam eden Yıldırım- 3 Operasyonu'nda bir mağaradaki malzemelerin imhası sırasında şarapnel parçası isabet ederek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilinde devam eden Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak ağır yaralanmıştır. Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, Şehit Çetin Ak'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı mesajı iletildi.

Haber: ANKARA,