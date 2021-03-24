Son dakika... 25 tüfek ve tabanca ile yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

AĞRI merkezli Bitlis ve Niğde'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 tüfek ve tabanca ile mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 aydır sürdürdüğü çalışmaların sonunda Ağrı'nın Patnos ilçesi, Niğde ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile köylerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 19 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda Ağrı Patnos ve köylerinde 9, Niğde'de 1, Bitlis Adilcevaz ilçesi ve köylerinde ise 5 olmak üzere 15 şüpheli yakalandı. Operasyonla ilgili 1 kişi de güvenlik güçlerine teslim oldu.Operasyonla ilgili Ağrı Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait örgütsel dokümanların da ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, "1 adet seyyar dipçikli AK-47 tüfek, bu silaha ait 5 adet şarjör, 19 adet tüfek, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabir edilen tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 246 adet değişik çaplarda fişek, 22 adet ses ve gaz fişeği, kurusıkı tabanca fişeği, 145 adet av tüfeği fişeği, 10 adet değişik markalarda tabancalara ait şarjör, 1 adet mengene, 1 adet dikey matkap, 1 adet spiral makinası ve silah yapımında ve tamiratında kullanılan çok sayıda silah malzemeleri ele geçirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, diğer 14 şüphelinin Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş olup; 1 şüpheli serbest, 10 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartıyla serbest ve 3 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.