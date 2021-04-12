Son dakika! Ağrı'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yüklü miktarda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Patnos'ta bulunan bir adreste yüklü miktarda silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ç, E. Ç ve E. Ç isimli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; ilimiz genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Patnos İlçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda silah olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine yapılan aramada; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 60 adet 7.62 mm fişek, 1 adet Baredda marka tabanca, 1 adet 9x19 ibaresiz tabanca ve 37 adet fişek, 50 adet Kanas mermisi, 18 adet Kalaşnikof mermisi, 1 adet Gold Star marka tabanca, 450 adet fişek ele geçirilmiştir.

Şüpheli M.Ç, E. Ç ve E. Ç isimli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır." - AĞRI