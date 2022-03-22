AĞRI İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tefeci operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda senet, çek ve tapu ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'örgütlü olarak tefecilik ve nitelikli yağma' iddiaları üzerine Diyadin, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. 3 ilçede jandarma tarafından tespit edilen 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, 116 kalaşnikof fişeği, 8 tabanca, 242 tabanca fişeği, 11 ruhsatsız av tüfeği, 36 av tüfeği fişeği, 255 bin lira, 500 bin lira değerinde 62 ziynet eşyası, toplam 2 milyon 57 bin 700 lira tutarında 31 el senedi, 609 bin lira tutarında 10 çek, 35 tapu senedi ve çok sayıda alacak/ verecek defteriyle 17 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili 'örgütlü olarak tefecilik ve nitelikli yağma' iddialarıyla işlem başlatıldı.