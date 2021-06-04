Son dakika... Ağrı'da trafoya girdiği iddia edilen kişi akıma kapılarak öldü - Son Dakika

Ağrı'da mezarlıktaki trafoya girdiği ileri sürülen kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi esnafı, elektriklerin kesilmesi üzerine Aras Elektrik Dağıtım (EDAŞ) ekiplerini arayarak arıza ihbarında bulundu.

Bölgeye gelerek mezarlık içindeki trafoyu kontrol eden polis ve elektrik arıza ekipleri, bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen M.A'nın cenazesi 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.