Son dakika... Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce kullanılan mağaraya düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Ağrı Dağı Karataş Tepe bölgesinde tespit edilen mağaraya "Eren-15 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı 21-104" operasyonu düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeğiyle mağaraya girerek arama yapan ekipler, 57 boş mutfak ve 11 boş piknik tüpü, bir akü, 11 pil bloku, 37 çuval un, bir kablo, bir uyku tulumu, bol miktarda çamaşır ve çeşitli yaşam malzemeleri buldu.

Operasyonda kitap ve örgütsel dokümanlar ele geçiren ekipler, mağarada bulunan malzemeleri imha etti.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.