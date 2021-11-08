Ağrı Dağı'ndaki küçükbaş hayvanların suya kavuşma anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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Iğdır'da otladıkları zorlu dağlık araziden günün sonunda dönen küçükbaş hayvanlar, içme suyuna ulaşmak bir biriyle yarışıyor.

Vatandaşların genellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığı kentte, yaklaşık 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Sabah saatlerinde ahırlarından çıkarılan koyunlar, otlatılmak üzere Ağrı Dağı'nın zorlu coğrafyasına götürülüyor.

Gün boyunca burada beslenen koyunlar, akşam saatlerinde eve dönüş vakti gelince ilk olarak dağın eteklerinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan sulak alanlara getiriliyor.

Burada suya yaklaştıklarını fark eden koyun ve keçiler, su içmek için koşup suyun kenarına dizilince ortaya ilgi çekici görüntüler çıkıyor.

Hayvan sürülerinin çobanlarından Erkan Ayban, "Hayvanlarımız sabahtan beri bozkırdaydı, susamışlar diye koşuyorlar. Bu durumu her gün yaşıyoruz." dedi.