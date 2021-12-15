Son dakika... Ağrı Emniyet Müdürü Özen'in tercihi "Mutluluk gözyaşları" oldu - Son Dakika

Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Özen, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", haberde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok önemli olduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Yaşam kategorisinde konu anneler olunca seçim şansımız kalmadı ve annemizin olduğu fotoğrafa oy verdik. Türkiye'nin yaşamına ve sanatına katkı sağladığı için Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Tüm fotoğraflar farklı bir açıdan değerlendirilmiş ve yaşamın içinden gelen fotoğraflar. Fotoğraflara oy verirken zorlandık."