Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

07.11.2022 15:41

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpışırken iki araçta da yangın çıktı. Kaza sonrası iki araçta da yangın çıkarken acı olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı.

7 ÖLÜ, 21 YARALI

Yaşanan feci kazada 7 kişin hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar 21 kişininse yaralandığını aktardı. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"OTOBÜSTE ÇOK SAYIDA YOLCU VARDI"

DHA muhabiri Ramazan Demir, CNN TÜRK canlı yayınında kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yakıt yüklü tankerle yolcu otobüsü çarpışıyor. Yakıt tankeri patlayarak alev alıyor. Yolcu otobüsünde yangın çıkıyor. Başka pancar yüklü kamyonun da kazaya karıştığı ve yandığı belirtiliyor. Otobüste çok sayıda yolcu var. İlk gelen bilgiye göre tanker alev alıp devriliyor, otobüs de kazaya karışıyor"

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLAR (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Freni patlayan yolcu otobüsü 2 kamyona çarptı: 7 ölü, 8 yaralı Freni patlayan yolcu otobüsü 2 kamyona çarptı: 7 ölü, 8 yaralı

Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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