Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi - Son Dakika

Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi

09.03.2021 15:07

Son dakika sağlık haberi... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi Kalbin içinden geçen damarı operasyonla dışarı aldılar Bartın'da yaşayan Murat Makara uzun süren ağrılar sonrası kalp krizi geçirince, hastaneye kaldırıldı.

Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi

Kalbin içinden geçen damarı operasyonla dışarı aldılar

ZONGULDAK - Bartın'da yaşayan Murat Makara uzun süren ağrılar sonrası kalp krizi geçirince, hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede kontrollerinde ana damarın kalbin içinden geçtiği tespit edildi. İlk kez bir ilçede yapılan kalp ameliyatı sonrası Makara sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 1 yıl önce kalp krizi geçirerek Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Makara (40), şiddetli ağrıları sonrası Kdz. Ereğli'ye sevk edildi. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Makara için anjiyo yapıldı. Yapılan kontroller sonrası kalbin içinden geçtiği tespit edilen ana damar ameliyatla yüzeye çıkarıldı.

Özel Echomar Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, süreç hakkında bilgiler verdi. Gür açıklamasında;

"Hastamız 40 yaşında nakil bir hasta. Bize göğüs ağrısı ile geldi. Yapılan tetkikler sonrası bir anjiyo kararı aldık. Anjiyo sonrası damarında ilginç bir şey gördük. Normalde kalp damarları kalbin yüzeyindedir, fakat Murat beyinki, özellikle ana damar kalp içerisine geçtiği için her kasılması sırasında kapanıp açılan bir görüntüsü vardı. Ameliyatı zor ve sıkıntılı bir hastalıktır. Fakat biz hastanın şikayeti olduğu için ameliyatı yapma gereği duyduk. Kas tabakasını kestik ve damarı yüzselleştirdik. Şuanda bir sıkıntımız yok, hastamız şifasına kavuşacak inşallah. Bildiğimiz kadarıyla öldürücü bir hastalık değil. Dakikada 60 defa kapanıp açıldığı için hastamız göğüs ağrısı ile karşı karşıya kalabiliyor. Ameliyat toplam 3 saat sürdü. Normalde kalbi durdurmadan yapmayı düşündük ama kalp biraz kanadığı için kalbi akciğer makinasına bağlayıp yapma gereği duyduk" İfadelerini kullandı.

"Şuan çok rahatladım"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara güvenerek onay verdiğini anlatan Murat Makara, teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

"1 yıl önce baya bir sıkıntı yaşadım. Bartın Devlet Hastanesine gittiğimde kalp krizi geçirdiğimi söylemişlerdi. Bu sıralar yine arada sürekli sıkıştırıyordu. Şiddetli bir ağrı oldu yine korkuttu beni yine acile gittik, sonra buraya gitmemizi söylediler. Hocam ameliyat dedi, biz de hocamıza güvendik onay verdik, ameliyatı yaptı. Ellerine kollarına sağlık, şuan çok rahatladım."

Çimenoğlu, "Gurur duyuyoruz"

Kalp ameliyatı kararını vermenin kolay olmadığına vurgu yapan hastane başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu, gurur duyduklarını ifade etti. Çimenoğlu açıklamasında;

"Batı Karadeniz Bölgesine hitap ediyoruz. Kalp alanında gerek cerrahi gerekse kardiyoloji konusunda çok yol aldık. Bu konuda uzmanlaştık. Allah'a şükür bütün hastalarımızdan alnımızın akıyla çıktık, bütün hastalarımız memnun. Gurur duyuyoruz. Bartın'dan gelip burada tedavi olması onur kaynağı oldu. Mühim olan hastamızı şifaya kavuşturmak. Bunu yaptığımız için mutlu ve huzurluyuz. Kolay değil bir ilçede kalp ameliyatı yaptırmak, kararını vermek kolay değil. Hastamız bize güveni sağladığı için gurur duyduk." Dedi.

Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi
Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi
Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi
Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi

Bartın Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Bartın, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Ağrılarından duramadı, gerçeği hastanede öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei