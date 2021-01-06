- Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi - Son Dakika

- Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi
06.01.2021 12:43
- Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi Ağrı'da bir araya gelen çocuklar, kendilerince oluşturdukları kayak pistinde poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.
- Ağrılı çocukların poşet üzerinde kayak keyfi
AĞRI - Ağrı'da bir araya gelen çocuklar, kendilerince oluşturdukları kayak pistinde poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.
Ağrı'nın merkeze bağlı Aşağı Küpkıran Mahallesinde bir araya gelen çocuklar, kendi imkanlarıyla bir tepe üzerinde oluşturdukları pistte poşet üzerinde kayarak doyasıya eğlendi. Mahallelerinde bulunan bir tepeyi kendileri için kayak merkezi haline getiren çocuklar, kızakları olmadığı için evlerinden getirdikleri poşetler üzerinde saatlerce kayak yapmanın keyfini çıkardı.
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