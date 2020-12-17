Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu - Son Dakika

Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu

17.12.2020 18:06
Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu, System.String[]

Son dakika haberleri... Ağrı'da çıkan yangında 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özgür Murat'ın geride kalan ailesi için Kızılay Ağrı Şubesi tarafından başlatılan kampanya sonucunda toplam 299 bin 586 TL toplandı.

Ağrı'da çıkan yangında 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Özgür Murat'ın geride kalan ailesi için Kızılay Ağrı Şubesi tarafından başlatılan kampanya sonucunda toplam 299 bin 586 TL toplandı.

Ağrı'da çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklarını kurtarmak isterken 2 çocuğuyla beraber hayatını kaybeden baba Özgür Murat'ın geride kalan ailesine yeni bir ev yapılabilmesi için Kızılay Ağrı Şubesi tarafından başlatılan "Ev Yardım Kampanyası" sonucunda toplamda 299 bin 586 TL para toplandı. Kızılay binasında düzenlenen," Ev Yardım Kampanyasının" kapanış programında basın açıklaması yapan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Kızılay tarafından başlatılan bu kampanyayı Ağrı halkının sahiplendiğini ve aileye yardımcı olabilmek için seferber olduklarını dile getirdi.

"İnsanların yüreğinin yandığını gelen paraları yapılan açıklamalardan anlıyoruz"

Yardım kampanyasının sonlandırılmasına rağmen bağışların devam ettiğini ve gelen tüm paraların yine Murat ailesine verileceğini söyleyen Orhan Tatlı, insanların aileye yardım edebilmek için hesabında kalan son parayı bile gönderdiğini vurgulayarak, "Yaptığımız bu kampanya çok muazzam bir etki gösterdi. Türkiye'nin tamamının, yurtdışında yaşayan ve yıllar önce bu memleketten ayrılmış olan tüm insanların gönlünün ve kalbinin harekete geçmesini sağladı. Bizi arayıp ağlayarak ne yapabiliriz diye çırpınırcasına irtibata geçtiler. Kampanyanın birinci gününde 231 tane bağışçımız kampanya destek verdik. Kampanyanın bugün geldiği son noktada bin 591 tane bağışçımız bu işe destek verdi gönül verdi. Yardım kampanyamıza ilk gelen miktar 15 TL oldu. Bir ablamız para göndererek engelli Çocuğumun kumbarasındaki parayı gönderiyorum çocuğum haberleri gördük destek vermek istedi dedi. İnsanların yüreğinin yandığını gelen paraları yapılan açıklamalardan anlıyoruz" dedi. - AĞRI

Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu
Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu
Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu

Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki miktar
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi         
17:33
Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı Liverpool, Tottenham maçında reklam aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı         
17:07
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 18:16:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Ağrılılar, yangında ölen kahraman babanın ailesi için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei