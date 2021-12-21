Son dakika: Ahır yangınında 2 inek telef oldu - Son Dakika

Adıyaman'da, bir ikametin alt katında bulunan ahırlıkta çıkan yangında 2 inek yanarak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere (Zey) köyünde ikamet eden Abdurrahman Eğilmez'e ait evinin alt katında bulunan ahırda yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi ile köylüler itfaiye ekiplerine bilgi vererek alevlere müdahale etti. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında 2 inek yanarak telef olurken ikamette ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN