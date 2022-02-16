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Ahıskalı Türklerin sürgünü belgesel oldu - Son Dakika

Ahıskalı Türklerin sürgünü belgesel oldu

16.02.2022 12:07

İLETİŞİM Başkanlığı'nca yaşamlarını yarım asırdan fazla vatansız geçiren Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan '120 Dakika' belgeseli hazırlandı.

İLETİŞİM Başkanlığı'nca yaşamlarını yarım asırdan fazla vatansız geçiren Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan '120 Dakika' belgeseli hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ahıskalı Türklere yaşatılan zulüm dünyada birçok ülke tarafından görmezden gelinmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ülkemize getirilen Ahıskalı Türk kardeşlerimizin vatan hasreti son bulmuştur" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaşamlarını yarım asırdan fazla vatansız geçiren Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan '120 Dakika' belgeseli hazırlandı. İnançları ve etnik kökenleri nedeniyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in 1944 yılında sürgüne gönderdiği ve vatansız yaşamaya mahkum ettiği Ahıskalı Türklerin yaşadığı zor günler, belgeselde anlatıldı.

ÇEKİMLER ERZİNCAN VE BİTLİS'TE YAPILDI

Belgeselde; İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru üstünlük sağlayan Stalin'in Türklerden gelebilecek hamleleri engellemek ve Türk etnik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Gürcistan sınırındaki Ahıskalı Türklere eşyalarını toplayıp, ülkeyi terk etmeleri için sadece 2 saat süre verildiği aktarılıyor. Söz konusu belgeselde hayvan taşınan yük vagonlarında 2 ay boyunca süren sürgün yolculuğunun ardından 70 yılı aşkın süredir vatan toprağından uzakta yaşayan Ahıskalı Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleri ile yine 120 dakikada vatanlarına kavuşma hikayesi '120 dakikada değişen hayatlar' olarak anlatılıyor. Çekimleri Erzincan ve Bitlis'te gerçekleştirilen belgeselde Türkiye'de ikamet eden Ahıskalı Türklere ulaşılarak, o günleri yaşamış ve hala hayatta olan son tanıklarla da röportaj yapıldı. Çalışma, başkanlığın sosyal medya hesaplarında ve bugün saat 21.50'de TRT Belgesel'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

ALTUN: TÜRKİYE HER DAİM MAZLUMUN YANINDA OLDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, belgesel ile sürgüne gönderilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı zulmün gözler önüne serildiğini belirterek, bu çalışma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıskalı Türklere nasıl sahip çıktığının anlatıldığını kaydetti. Ahıskalı Türklere yaşatılan zulmün dünyada birçok ülke tarafından görmezden gelindiğine dikkat çeken Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ülkemize getirilen Ahıskalı Türk kardeşlerimizin vatan hasreti son bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun yanında olmuş, Türk ve Müslüman kardeşlerine her zaman yardım elini uzatmış ve uzatmaya devam etmektedir" dedi. (DHA)

Ahıskalı Türklerin sürgünü belgesel oldu
Ahıskalı Türklerin sürgünü belgesel oldu
Ahıskalı Türklerin sürgünü belgesel oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahıskalı Türklerin sürgünü belgesel oldu - Son Dakika


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