Ahlat'ta geleneksel okçuluk, su sporları ve izcilik eğitimleri verilecek - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Maviden Yeşile 1071'den 2023' e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları Projesi" kapsamında çeşitli alanlarda eğitim programları düzenleneceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği ortaklığıyla hazırlanan projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destekleneceği belirtildi.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, "Proje kapsamında, kano, geleneksel okçuluk, fotoğrafçılık ve izcilik eğitimleri verilecek olup kampçılık, doğa ve bisiklet turları ile çeşitli yarışmalar düzenlenecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile emek veren herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.