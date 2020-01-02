Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu: 'Prensipte anlaştık, yarın KAP'a bildireceğiz'

Yayıncı kuruluşa konuşan Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak."



Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına da değinen Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu. Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir takım çalıştırmadığı söyleniyordu. "Küme düşen takımdan geldi" deniyordu.'



"Lige parlak sonuçlarla başlamadık. Galatasaray maçı kazanılınca her şey güllük gülistanlık olmuştu. O maç sonrasında da "O sene bu sene" diye başladılar. Hocayla konuştuk, kadro maliyetini düşürmek istedik, bunlardan biri Kucka'ydı"



"Yeni Malatyaspor karşısında ağır bir hezimet aldık. Hoca maçtan sonra soyunma odasında ve sonra alanda iki kez istifa kararını iletti. 'Hocam, sakin ol' dedim. Pazartesiye kadar bekleyelim, sindirilecek maç değil ama sindirelim dedim. Olayla o zaman başladı. Hocaya karşı bir operasyon vardı. O zamanki adım riskliydi. Ben pazartesiye kadar beklemek istedim. Olaylar orada başlamıştı. 5-0'lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile ( Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak) hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık."



Transfer sezonuna gelince o dönem hocanın alınmasını istediği oyuncular vardı. Transfer yasağımız da vardı. Geçen sene bu zamanlar. 1461'den oyuncular kullanmaya çalıştık. O dönem hocanın yine futboldan sorumlu yönetici arkadaşımıza galiba transfer yapılmayacak ben istifa edeyim açıklaması var. Hocanın çok kırılgan bir yapısı var.



AEK maçından sonra hoca çok ilginç bir açıklama yaptı. 'Transferleri ben yapmadım' dedi. Evet transferi sen yapmadın ama kulüp yaptı. Ama transferlerden ikisi hariç haberin vardı. Bu oyuncular Avdijaj ve Andusic'ti. Bu oyuncuların da kulübe maliyeti sıfıra yakındı. Hoca bir de ben o oyuncuları izlemedim. Eve izlemedin ama izleme ekibi takip etti.



"Transferler sonrası hocanın serzenişi başladı ama kendi fikri miydi ağabeylerinin mi bilmiyorum. Mesela Sörloth 20 gole katkı yaptı, bize Avrupa'da tur atlatacak iş yaptı. Prag'a elensek zaten Avrupa hayaldi. İzleme ekibi izledi, biliyordunuz siz de hocam."



'Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Krasnodar maçından sonra hocamız, 'Söylemekte zorlandığım şeyler var.' dedi. Bunlar, hocanın basın toplantısında söylediği ama söylememesi gereken şeyler. Bunları bana söyle. Ailemden fazla seninle birlikte vakit geçiriyorum, şartlar ne olursa olsun sana güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu nereye götürürse birlikte gideceğiz."



Badou Ndiaye'nin Stoke City formasıyla attığı harika golü izliyoruz...



