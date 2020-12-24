Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler - Son Dakika

Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler

24.12.2020 13:15
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre KARAMAN'da, fırında çalışan Ahmet Çınar'ın (16), öldürülmesi ile ilgili olarak A.A.(16), M.Ü.(14) ile olaya karıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

KARAMAN'da, fırında çalışan Ahmet Çınar'ın (16), öldürülmesi ile ilgili olarak  A.A.(16), M.Ü.(14) ile olaya karıştığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı. M.Ü.'nin ifadesinde, "Ahmet ile mahalleden tanışırdık, yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Biz de olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik, fırını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet'i bıçakladık" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Aralık'ta Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Fırında çalışan Ahmet Çınar, sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. ve M.Ü., arkadaşları M.C.E.(14),  S.A.(14),  M.A.(14) ve Ali Furkan Gürbüz (20)   ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı. Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.

Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mobesse kameralarından şüphelilerin 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E.,  7 suçtan S.A.,  M.A.  ve 5 suçtan A.F.G. olduğunu belirledi. 6 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandı.  'ETLİ EKMEK SİPARİŞİ VERİP, OLAY YERİNE ÇAĞIRMIŞLAR'Suçunu itiraf eden şüphelilerden M.Ü., ifadesinde "Ahmet Çınar ile mahalleden tanışırdık. Ahmet yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Bizde olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Etli ekmek fırınını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet Çınar'ı burada bıçakladık" dediği öğrenildi.6 kişi dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler
Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ahmet'i etli ekmek siparişi verip, öldürmüşler - Son Dakika


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