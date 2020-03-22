Son dakika: Ahmet Nur Çebi:

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, ligin durumuyla ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.



"65 YAŞ ÜSTÜ ÇIKMASIN!"



Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a yaptığı açıklamada "65 yaş ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Evlerimizde kalalım. Yaşlılarımızın sağlığı da gençlerimiz kadar önemli. Umursamaz tavırlar sergilersek bu virüs bizim için büyük sorun olur. Biz kulüp olarak 65 yaş üstü üyelerimizle iletişim halindeyiz. Gençlerden yardım almalarını sağlmaya çalışıyoruz. Bunu diğerlerine de tavsiye ederim." dedi.



"KOVID-19 TESTİ YAPMIYORUZ"



Sporculara test yapılması hakkında sorulan bir soru üzerine Ahmet Nur Çebi "Kovid-19 testini futbolculara yapmayı düşünüldü ancak bunu yasal yollarla yapmamız gerekiyor, hükümete karşı gelmek doğru olmaz. Devletin dışında yapılan Kovid-19 testlerine sıcak bakmıyorum." açıklamasını yaptı.



"GEREKİRSE LİG İPTAL OLUR"



Ligin durumuyla ilgili de açıklama yapan Çebi "17-19 Nisan tarihleri tercih edilmiş ama bu bir temennidir. Gelişen duruma göre mümkünse olur ama mümkün değilse Mayıs olur, ligler ertelenir, bunlar tartışılır. Liglerin durumu sonra tartışılacak durumdur." dedi.



"ŞU AN PARA DÜŞÜNEMEYİZ"



Süper Lig'le ilgili sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi "Ülke insanının sağlığı ve yaşamlarını devam ettirmeleri daha önemli. Şu an için spor ikinci planda kalıyor. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bu kulüplerde ne yöneticiler, ne başkanlar abuk subuk kontratlarla kulüpleri zor durumda bırakmış, virüsün ekonomik etkisi ne ki. Varsın bu duruma da katlanalım." ifadelerini kullandı.



"YABANCILARI UYARDIK!"



Siyah-beyazlı yönetici ayrıca "Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına müsaade etmiyoruz. Bu bir tatil değil, bir karantina. Bu karantina onlar için de geçerli. Çocuklarını görmek isteyenler var ancak çocuklarının sağlığı için, onların da gönüllerini alarak durumu yönetmeye çalışıyoruz." dedi.



