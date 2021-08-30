Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar

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Ahmet Nur Çebi'nin Mercedes S350 marka aracı Üsküdar'daki evinin önünden çalınmıştı. İddiaya göre aracı çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin kulübesinden ayrılmasını fırsat bilerek kulübeye girdi ve aracın anatarını aldı. Hemen otomobile binen şüpheli hızlıca kayıplara karıştı.

ARAÇ, SAHTE PLAKAYLA BULUNDU

Sözcü'nün haberine göre; Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Araştırmalarda, aracın izine Maslak'ta bir sanayide ulaşıldı. Sahte plakayla bulunan araçla ilgili 2 kişi yakalandı.

Ahmet Nur Çebi'nin çalınan aracı. (Fotoğraf: Milliyet)

ŞÜPHELİ BASKINLA YAKALANDI

Şüphelilerin 3.5 milyonluk aracı 200 bin liraya satın aldıkları belirlendi. Polis ekipleri şüphelilere aracı satan kişinin Anıl K. olduğunu tespit etti. O şüpheli de baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Anıl K. (23), Eren Y. (38) ve Savaş Ç. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanayi sitesinde bulunan araç ise emniyete götürüldü.