Son Dakika | Ahmet Nur Çebi Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız - Son Dakika

Son Dakika | Ahmet Nur Çebi Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız

Bir son dakika haberine göre Makul bütçe içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık Kampanyanın artarak devam edeceğini ümit ediyorumKimsenin mağduriyetine sebep olacak tarzda, Beşiktaş aşkına dayanarak bağış yapmasını istemiyorumFutbolcuların istekli olduğunu biliyorumALİ DANAŞ - OLGUCAN KALKAN...

Son Dakika | Ahmet Nur Çebi Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız, System.String[]

Makul bütçe içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık

Kampanyanın artarak devam edeceğini ümit ediyorumKimsenin mağduriyetine sebep olacak tarzda, Beşiktaş aşkına dayanarak bağış yapmasını istemiyorumFutbolcuların istekli olduğunu biliyorumALİ DANAŞ - OLGUCAN KALKAN  İSTANBUL,- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili, Bilemiyorum. Onu Erdal Bey takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık dedi.Başkan Çebi, siyah-beyazlıların düzenlediği yardım gecesi sonrasında açıklamalarda bulundu.Gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Çebi, Bir defa herkese çok teşekkür ediyorum. Emek veren sanatçılarımıza, bugünü hazırlayan birçok emekçi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum, burası çok güzel olmuş. Beşiktaş boyun eğmeyecek diye yola çıktığımız bir kampanya bu. İşin özü bu. Bırakmam Seni'nin sebebi bu. 80 milyon TL bu akşam için, buraya gelmeden önce de 15-20 milyon vardı, şöyle böyle 100 milyonu bulduğumuzu düşünüyorum. Kampanyanın artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu geceye bu kadar sıkıştı. Siteler çökmüş. Tabii ki çok keyifliyim şeklinde konuştu.KİMSENİN MAĞDURİYETİNE SEBEP OLACAK TARZDA, BEŞİKTAŞ AŞKINA DAYANARAK BAĞIŞ YAPMASINI İSTEMİYORUMDüzenlenen gecede birkaç mesajın dikkatini çektiğini, 'son paramı gönderiyorum' gibi mesajlar gördüğünü ve bunları kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirten Ahmet Nur Çebi, Beklediğimizden biraz fazla oldu. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Birkaç tane mesaj gördüm. 'Son paramı veriyorum' gibi. Onları gerçekten iade edeceğim. Araştıracağız. Ben kampanyanın en başında söyledim. Hiç kimsenin mağduriyetine sebep olacak tarzda, Beşiktaş aşkına dayanarak bağış yapmasını istemiyorum. Lütfen, onlar bize bir şekilde bunları göndermesinler. Gelirse de iade edeceğim ifadelerini kullandı. FUTBOLCULARIN İSTEKLİ OLDUĞUNU BİLİYORUMBaşkan Çebi, futbolcuların sözleşmelerinde indirime giderek takıma katkı sağlayıp sağlamadıklarıyla ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi Olacağını biliyorum, konuşuyorum. Bunlar daha sonra açıklayacağımız konular. Bugün burası taraftara ait. Bugün konu futbolcular değil. Ama onların da istekli olduğunu biliyorum. Yaptıkları var. Sonuçlandığı zaman bunları açıklayacağız.YENİ SEZONDA ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNAYACAĞIZTaraftarın transfer beklediğini, yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Çebi, Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız. Bu sene kıl payı kaçırdık. Birkaç maç alsaydık şampiyonduk. Taraftar transfer bekliyor. Yapıyoruz, yapacağız. Ancak her zaman söylüyorum. Makul ve düzgün transferler yapacağız. Yani marka, hava, popülizm falan istemiyorum, yöneticilerim de istemiyor. Taraftarımız, bizim yönetimimiz zamanında bu tür şeyleri bizden beklemeyecekler. Biz, Beşiktaş'ı şampiyonluğa kovalayacak futbolcuları arayıp, buraya getirirken, popülizm adı altında fahiş fiyatlarla, bedeli çok ağır olan, Beşiktaş'ın kaldıramayacağı futbolcuları bizden beklemesinler diye konuştu.MAKUL BÜTÇE İÇERİSİNDE GELEBİLECEK OLAN İYİ FUTBOLCULARA KAPIMIZ AÇIK

Çebi son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan İtalyan futbolcu Mario Balotelli için ise, Bilemiyorum. Onu Erdal Bey takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık. Ama popülizm adı altında burada insanlardan yardım etmelerini isterken bunları çarçur edecek futbolcularla fotoğraf vermekten imtina edeceğimizi saygıyla Beşiktaş taraftarlarına arz ederim diyerek sözlerini noktaladı.


Mario Balotelli, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:23

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Ahmet Nur Çebi Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız - Son Dakika Spor
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