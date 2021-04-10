Son Dakika | AİÇÜ'de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika | AİÇÜ'de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi

10.04.2021 18:13
Son Dakika | AİÇÜ'de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi, System.String[]

Son dakika haber... Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi İşbirliği Semineri düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi İşbirliği Semineri düzenlendi.

AİÇÜ TTO etkinlikleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen seminere AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TEYDEB Başkan Yardımcı Dr. Hasan Selçuk Selek, AİÇÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Serkan Kapucu, ARKOZ Madencilik Genel Müdürü Dr. Cengiz Çelik ve SMS Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şekercigiller, akademisyenler ve sanayiciler katıldı.

Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyeti, araştırma-geliştirme ve toplumsal alanda çalışmalar gerçekleştiren eğitim kurumları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitelerdeki bilimsel altyapı ve potansiyelin sanayiye aktarılmasının ülkemizin gelecek hedeflerine pozitif katkı sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Üniversiteler, TÜBİTAK ve sanayi kuruluşları, ülkemiz sanayisinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Ar-Ge'nin üç önemli paydaşıdır. Üniversite ve sanayi işbirliğinde, sanayi Ar-Ge faaliyetlerine çekilebilirse hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişmesine önemli bir katkı sağlanmış olur. Üniversite olarak temel amaçlarımızdan biri Ağrı sanayisinin gelişimi noktasında sanayicilerimizle sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunmaktır. TÜBİTAK'ın da tavsiye ve yol göstericiliğinde bu işlerimizi daha sağlıklı yapacak, TÜBİTAK, üniversite ve sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini artıracağız. Bu birliktelikten meydana gelecek vizyonla sağlanacak üniversite sanayi işbirliği ile Ağrı'nın gelişimini ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi İşbirliği Semineri'nde konuşan TÜBİTAK TEMEG Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven, "1505- Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı" ile üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürün veya sürece dönüştürerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. - AĞRI

Son Dakika | AİÇÜ'de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi
Son Dakika | AİÇÜ'de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi

Üniversite, Transfer, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AİÇÜ'de TÜBİTAK-Üniversite-Sanayi işbirliği semineri düzenlendi - Son Dakika


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