Son dakika... AID İdlib'te açtığı protez merkeziyle savaş mağdurlarına umut oluyor - Son Dakika

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin İdlib kentinde açtığı protez merkeziyle, Esed rejiminin saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden savaş mağdurlarına destek sağlıyor.

AID'den yapılan açıklamaya göre, "Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Projesi" ile Kuveyt Zekat House kuruluşunun desteği ve İHH İnsani Yardım Vakfının uygulamacı katılımıyla İstanbul, Hatay-Reyhanlı, Cerablus ve İdlib'te savaş mağdurlarına hizmet veriliyor.

Proje kapsamında İdlib'te açılan Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi sayesinde 6 ayda 40 savaş mağduru engelli tedavi edilerek, 30 adet protez teslimi gerçekleştirildi.