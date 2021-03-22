Son dakika... AID İdlib'te açtığı protez merkeziyle savaş mağdurlarına umut oluyor - Son Dakika

Son dakika... AID İdlib'te açtığı protez merkeziyle savaş mağdurlarına umut oluyor
22.03.2021 10:17
Son dakika haberlerine göre Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin İdlib kentinde açtığı protez merkeziyle, Esed rejiminin saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden savaş mağdurlarına destek sağlıyor.
Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin İdlib kentinde açtığı protez merkeziyle, Esed rejiminin saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden savaş mağdurlarına destek sağlıyor.
AID'den yapılan açıklamaya göre, "Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Projesi" ile Kuveyt Zekat House kuruluşunun desteği ve İHH İnsani Yardım Vakfının uygulamacı katılımıyla İstanbul, Hatay-Reyhanlı, Cerablus ve İdlib'te savaş mağdurlarına hizmet veriliyor.
Proje kapsamında İdlib'te açılan Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi sayesinde 6 ayda 40 savaş mağduru engelli tedavi edilerek, 30 adet protez teslimi gerçekleştirildi.
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