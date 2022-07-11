Son Dakika | Aihm, Kavala Kararını Açıkladı: "Türkiye Yükümlülüğünü Yerine Getirmedi. Mahkeme, Türkiye'nin Kavala'ya 7 Bin 500 Euro Ödemesine Karar Verdi" - Son Dakika
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Son Dakika | Aihm, Kavala Kararını Açıkladı: "Türkiye Yükümlülüğünü Yerine Getirmedi. Mahkeme, Türkiye'nin Kavala'ya 7 Bin 500 Euro Ödemesine Karar Verdi"

11.07.2022 13:41
Son Dakika | Aihm, Kavala Kararını Açıkladı: "Türkiye Yükümlülüğünü Yerine Getirmedi. Mahkeme, Türkiye'nin Kavala'ya 7 Bin 500 Euro Ödemesine Karar Verdi"

Son dakika haberler: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017’den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022’de başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını açıkladı. Karara ilişkin açıklamada, “Bakanlar Komitesi tarafından kendisine yöneltilen soruya cevaben; Mahkeme, Türkiye’nin 10 Aralık 2019 tarihli kararını uygulaması bağlamında 46’ncı maddenin 1’inci fırkası kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Mahkeme, Türkiye Hükümeti’nin Kavala’ya masraf ve giderler kapsamında 7 bin 500 Euro ödemesine karar verdi” denildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022'de başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını açıkladı. Karara ilişkin açıklamada, "Bakanlar Komitesi tarafından kendisine yöneltilen soruya cevaben; Mahkeme, Türkiye'nin 10 Aralık 2019 tarihli kararını uygulaması bağlamında 46'ncı maddenin 1'inci fırkası kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır. Mahkeme, Türkiye Hükümeti'nin Kavala'ya masraf ve giderler kapsamında 7 bin 500 Euro ödemesine karar verdi" denildi.

AİHM, 18 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını bugün açıkladı. Karara ilişkin açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Mahkeme, Kavala'nın tutuklanmasına ilişkin kararların ve iddianamenin yeni şüpheyi haklı çıkarabilecek şekilde yeni olgular içermediği sonucuna varmıştır. Kavala'nın ilk tutukluluğunda olduğu gibi, soruşturma makamları keyfi tutuklamaya karşı mevcut olan anayasal güvencelere rağmen, tutukluluğunun devamını haklı çıkarmak için, çok sayıda yasal eyleme atıfta bulunmuştur.

Sözleşmenin bütün yapısı, üye devletlerdeki resmi makamların iyi niyetle hareket ettiği genel varsayımına dayanıyordu. Nihai ve bağlayıcı olan bir yargı kararının uygulanmaması, Sözleşmeye imza atan devletlerin, Sözleşmeyi onaylarken itibar etmeyi taahhüt ettikleri hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayan durumlara sebebiyet verecektir.

Mahkeme, Türkiye'nin Büyük Daire kararını yerine getirmek için bazı adımlar attığını ve sunduğu Eylem Planı'nı kaydetmiştir. Fakat, Bakanlar Komitesi'nin konuyu kendisine gönderdiği tarihte ve Kavala'nın kefaletle serbest bırakılmasını emreden üç karara ve bir beraat kararına rağmen, Kavala'nın dört yıl, üç ay ve on dört günden fazla bir süredir tutuklu yargılandığını kaydetmiştir.

Bakanlar Komitesi tarafından kendisine yöneltilen soruya cevaben, Mahkeme Türkiye'nin 10 Aralık 2019 tarihli kararını uygulaması bağlamında 46'ncı maddenin 1'inci fırkası kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmediği sonucuna varmıştır."

"HÜKÜMET, 3 AY İÇİNDE KAVALA'YA 7 BİN 500 EURO ÖDEYECEK"

Kararda, "Mahkeme, 1'e karşı 16 oyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin üç ay içinde Kavala'ya 7 bin 500 Euro ödemesine karar verdi" denildi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Aihm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aihm, Kavala Kararını Açıkladı: 'Türkiye Yükümlülüğünü Yerine Getirmedi. Mahkeme, Türkiye'nin Kavala'ya 7 Bin 500 Euro Ödemesine Karar Verdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Aihm, Kavala Kararını Açıkladı: "Türkiye Yükümlülüğünü Yerine Getirmedi. Mahkeme, Türkiye'nin Kavala'ya 7 Bin 500 Euro Ödemesine Karar Verdi" - Son Dakika
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