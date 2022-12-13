Bakan Derya Yanık, 6 yaşında evlendirme skandalıyla ilgili tutuklama talep ettiklerini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Derya Yanık, 6 yaşında evlendirme skandalıyla ilgili tutuklama talep ettiklerini açıkladı

13.12.2022 17:58

Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesi ve devamında yaşanan istismar skandalına ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık olarak sanıklar hakkında tutuklama talep ettiklerini belirterek, "Talebimizden sonra dava öne çekildi" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hiranur Vakfı kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında Kadir İstekli isimli 29 yaşındaki bir şahısla evlendirmesi olayı hakkında konuştu.

"SANIKLAR HAKKINDA TUTUKLU YARGILAMA TALEP EDİLDİ"

Bakan Yanık, sanıklar hakkında tutuklu yargılama talep ettiklerini belirterek, "6 yaşında evlendirme skandalıyla ilgili sanıklar hakkında tutuklu yargılama talebimizi ilettik. Biz talep ettikten sonra davanın duruşma tarihi öne alındı. Kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakılmaz" dedi.

"İHBARI ALINCA MÜDAHİL OLDUK"

Bakan Yanık, açıklamasında şunları söyledi: "2 Aralık 2020'de bize ihbar edildi, hemen müdahil olduk. Kemik yaşı tespiti soruşturmasına da müdahil olacağız. 2 yıldır devam eden bir soruşturma süreci. Bu anlamda bizim süreç içerisinde her türlü katkıyı ve desteği sağladık. Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Tutuklu yargılama talebimiz inceleniyor. Biz talep ettikten sonra duruşma tarihi öne alındı. Kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakılmaz.

"UZUN ZAMANDIR ÇOCUK GELİN OLMAZ KAMPANYASI YÜRÜTÜYORUZ"

Erken yaşta zorla evlilikle alakalı bakanlığımızın çok uzun zamandır, çocuktan gelin olmaz kampanyaları var. Çalışmalarımız devam ediyor. 2017'nin son çeyreğinden itibaren pilot seçtiğimiz illerde acil eylem planları oluşturuyoruz. "

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