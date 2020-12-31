Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 250 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 250 uzman yardımcısı alacak

31.12.2020 03:41
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 250 uzman yardımcısı alacak, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınavla 250 uzman yardımcısı alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınavla 250 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceden 250 kadroya atama yapılmak üzere, ilgili öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı" alınacak.

Buna göre iktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35, hukuk bölümünden 35, istatistik ve ekonometri bölümlerinden 30, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30, psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25, sosyal hizmet bölümünden 20, maliye ve muhasebe bölümlerinden 15, sosyoloji bölümünden 10, işletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 10, çocuk gelişimi ve eğitimi ile özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 10, gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi bölümlerinden 5, basın yayın, gazetecilik, iletişim ile radyo, sinema ve televizyon bölümlerinden 5, mütercim-tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı ile İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden 7, eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden 5, mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden 3, fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden ise 5 olmak üzere toplam 250 personel alınacak.

Başvurular, bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere bakanlığın internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Ekonometri, Ekonomi, Gazete, Atama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 250 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika


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