Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de "aşı üssü" gibi hizmet veriyor - Son Dakika

Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de "aşı üssü" gibi hizmet veriyor

11.03.2021 11:07

Son dakika habere göre Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1 yılda özellikle hasta ve temaslı takibi konusunda gece gündüz demeden çalışan aile hekimleri, 13 Ocak'ta başlayan aşı sürecinde de etkin bir rol üstleniyor.

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1 yılda özellikle hasta ve temaslı takibi konusunda gece gündüz demeden çalışan aile hekimleri, 13 Ocak'ta başlayan aşı sürecinde de etkin bir rol üstleniyor.

Sağlık Bakanlığının koordinesinde devam eden aşılama çalışmaları, tüm sağlık birimlerinde olduğu gibi aile hekimlerince de belirlenen program kapsamında gerçekleştiriliyor.

Hekimler, ilk dozu uygulananları ikinci doz için hazırlanan takvime göre Aile Sağlığı Merkezlerine davet ediyor.

Çanakkale'de şu ana kadar ilk doz 88 bin 393, ikinci doz 28 bin 144 olmak üzere 116 bin 537 aşı yapıldı.

Ayvacık ilçesindeki 21 Eylül Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Özgül Öztürk, salgınla mücadele çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden bu yana tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi kendilerinin de bu kutsal görev için mesai yaptıklarını belirten Öztürk, öncelikle sorumluluk alanındaki vatandaşlara aşılama için nasıl müracaatta bulunmaları gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Bunun ardından öncelikli gruplardaki kişileri tek tek arayarak randevularını aldıklarını ve onları Aile Sağlığı Merkezlerine davet ettiklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonla görüşmelerimiz esnasında onların aşı hakkında tereddütlerini ortadan kaldırabilmek için sorularını itinayla cevapladık. Onlara verdiğimiz mesaj; bu salgında elimizdeki tek silahın aşı olduğuydu. Bilgilendirme yapmak için daha ziyade sosyal medyayı kullandık. 'Biz evden dışarı çıkmıyoruz' diyen vatandaşlara bunun bir pandemi olduğunu, bir gün geçeceğini ve artık eski hayatımıza geri döneceğimizi, bu nedenle aşılarımızı yaptırmak durumunda olduğumuzu izah ettik. Birinci doz aşı uygulamalarından sonra ikinci doz aşıların randevularını da bizzat alarak hazırladığımız notla verdik. Bu notun üzerinde ise ikinci doz aşı için gelmeleri gereken tarih ve saat yazılıydı. Bu şekilde kişilerimizin aşılama takvimlerini tamamlamış olduk. Randevularını unutan hastalarımızı yeniden telefonla arayarak Aile Sağlığı Merkezimize davet ettik."

Aşı için gelemeyen vatandaşların ayağına gittiler

Öztürk, merkeze gelemeyecek vatandaşlar için mobil ekipler oluşturulduğunu, soğuk zincir ve diğer kurallara uyup evlere kadar giderek aşılarını yaptıklarını aktardı.

Salgının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada etkili olduğunu hatırlatan Öztürk, "Salgından bir an önce kurtulabilmemiz için elimizdeki tek silah olan aşımızı kullanmak için çağrı yaptığımız tüm vatandaşlarımızı Aile Sağlığı Merkezimize bekliyoruz." dedi.

Dr. Özgül Öztürk, Kovid-19 sürecinde çok yorulduklarını ancak insanlara sağlık hizmeti vermekten, yardım eli uzatmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

İşlerini severek yaptıklarını anlatan Öztürk, "Bu görevi yaparken ilçemizde, Aile Sağlığı Merkezimizde ve köylerimizde en küçük birimlerimizde bile elimizi taşın altına koyduk. Hizmeti köylere kadar götürdük. Ayrıca, Toplum Sağlığı Merkezleri de bizimle koordineli bir şekilde aynı hizmeti köylere kadar götürdüler." diye konuştu.

Devlet hastanelerinin hasta bakım birimlerinin de aynı şekilde en ücra köşelerdeki ulaşılması güç hastalara ulaşarak aşılarını yaptıklarını kaydeden Öztürk, ekip çalışmasına dönen bu mücadeleye katılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarını ayakta alkışladığını sözlerine ekledi.

Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de aşı üssü gibi hizmet veriyor
Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de aşı üssü gibi hizmet veriyor
Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de aşı üssü gibi hizmet veriyor
Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de aşı üssü gibi hizmet veriyor

Çanakkale, Türkiye, Eylül, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de 'aşı üssü' gibi hizmet veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi         
13:46
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi         
11:11
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 15:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... ÇANAKKALE - Aile hekimleri salgınla mücadelede şimdi de "aşı üssü" gibi hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei