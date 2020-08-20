Son dakika! AİLE HEKİMLERİNDEN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA ZATÜRRE AŞISI TAVSİYESİ - Son Dakika

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Gürsel Özer, özellikle solunum yollarında tutulmaya yol açan zatürreye karşı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Dr. Özer, "65 yaş üzerinde pnömoni geçirme riski çok fazla aşı bu riski azaltıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 65 yaş altında olup kronik rahatsızlığı olanlar bu aşıyı yaptırsınlar" diye konuştu.

Koronavirüsün en büyük etkilerinden biri olan üst solunum yollarında tutulma nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar risk grubunda yer alıyor. Bu yaş grubu vatandaşların koronavirüs haricinde 'pnömoni' yani zatürreye yakalanma riskinini azaltılması için AHESEN Başkanı ve Aile Hekimi Dr. Gürsel Özer, zatürre aşısı tavsiyesinde bulundu.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Dr. Gürsel Özer, "Bu aşıyı çocuklarımıza 2 ve 4'ncü ayda ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yapıyoruz. Öte yandan 65 yaş altı diyabet hastalığı olan, vücudun savunma sistemini baskılayan hastalıklara sahip kişilere de yapıyoruz. Son zamanlarda gündem olmasının nedeni 'Streptococcus pneumoniae' dediğimiz bir bakteri var. Bu bakteri özellikle iki yaş altında ve 65 yaş üzerinde solunum yollarını tutuyor. Yani bir nevi güncel olan koronavirüsün yaptığı şikayetlerin aynısını yapıyor. Şu anda bilim adamları öneriyor. Zaten Covid dolayısıyla bir akciğer enfeksiyonu geçiriliyor, bir solunum yetmezliği var ikinci bir bakteriyel enfeksiyon üzerine eklenirse yaşama şansını ve yaşam kalitesini daha da azaltacağı düşünülüyor" dedi.

"ÖMÜR BOYU BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR"

Dr. Özer aşının zatürre bakterisinin 13 çeşidine karşı uzun yıllar koruma sağladığını belirterek, "Bunun yapılmasının amacı, zaten virüslerden dolayı bir akciğer enfeksiyonu varsa bakteriler de bu işin içine karışabilir. Böylece iki yük olur. Bu aşıyla ikinci bir yükten korunmuş oluyorsunuz. 65 yaş üzerinde pnömoni geçirme riski çok fazla bu riski azaltıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 65 yaş altında olup kronik rahatsızlığı olanlar bu aşıyı yaptırsınlar diyoruz. Aşı yaptırdığınız zaman o bakterinin 13 çeşidine karşı uzun yıllar, hatta ömür boyu bağışıklık sağlıyor" diye konuştu.

"AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ OLARAK YAPILIYOR"

Aile sağlığı merkezlerinde kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından aşı hizmetinin tamamen ücretsiz olduğunu söyleyen Dr. Özer, "Biz aile hekimiyiz. Bizim öncelikli işimiz kendimize kayıtlı kişiyi korumak kollamak. Aslında bu aşı pahalı da bir aşıdır. Bakanlık tarafından bu temin ediliyor. Gelişinler bize başvursunlar bu aşılarını yapalım. Bizim hiçbir hizmetimiz ücretli olamaz. Şu ana kadar aşıda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aşı talebimiz karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Aile hekiminin tavsiyesi üzerine zatürre aşısı yaptıran 70 yaşındaki Celile Demirkan, "Bu hastalıklar için yaptılar. Yapılması çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Ben her zaman aile hekimime geliyorum. Buradan çağırdılar aşımı yaptılar. Herhangi bir ücret de alınmadı. Bu süreçte de çok dikkatli davranıyorum. Hiçbir yere çıkmıyorum" dedi.